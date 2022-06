NANO vom 20. Juni 2022: Was tun, wenn ein Wald in Brand gerät?

Was tun, wenn trotz aller meteorologischer Gefahrenhinweise ein Wald in Brand gerät? Wo findet er am wahrscheinlichsten statt? Wie verhält sich die Feuerwalze – in einer Ebene mit Kiefern, an einem Hang mit Tannen und Buchen oder in einem kleinen Bachtälchen mit Eichen? Ein Karlsruher Forschungsprojekt sieht sich den deutschen Wald und seine Bäume ganz genau an.