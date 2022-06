NANO vom 8. Juni 2022: Kohle statt gutes Klima-Gewissen

Australien ist der größte Kohle-Exporteur der Welt, und gerade ist diese Kohle wegen der Ukraine-Krise mehr denn je gefragt. Die Regierung stand schon oft am internationalen Klima-Pranger, der Druck wurde immer größer. Trotzdem wurde am Geschäft mit der Kohle festgehalten – und das brummt jetzt also wieder. Es sieht deshalb aus als hätten es die Umwelt-Argumente noch viel schwerer. Ein Ausstieg aus der Kohle rückt in weite Ferne – obwohl nach den jüngsten Naturkatastrophen der Klimawandel so spürbar ist wie sonst kaum auf der Welt.