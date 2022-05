C&A will künftig Jeans in Deutschland herstellen. In der neuen “Factory for Innovation in Textiles” in Mönchengladbach sollen nicht nur innovative, nachhaltige Kleidungsstücke entwickelt, sondern auch größere Mengen hochautomatisiert hergestellt werden. Der Schwerpunkt der Produktion wird zuerst auf nachhaltigen Jeanshosen liegen.