Das Projekt für einen patentfreien Corona-Impfstoff aus Afrika kommt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) besser voran als erwartet. Das von der WHO ausgewählte Forschungs- und Fertigungszentrum in Südafrika habe innerhalb weniger Wochen einen Impfstoffkandidaten auf Basis der mRNA-Technologie produziert, berichtete die WHO in Genf. Doch alle Fragen rund um eine lizenzfreie Impfstoffentwicklung sind noch nicht geklärt. Im Kampf gegen die Pandemie ist das aber entscheidend.