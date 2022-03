NANO vom 10. März 2022: Eine Jugend im Dauerkrisenmodus

Warum herrscht Krieg mitten in Europa? Für die Schülerinnen und Schüler des Humboldt Gymnasiums in Wiesbaden sind das brennende Fragen. In Ihren Klassen sprechen sie täglich darüber und viele äußern Angst, fühlen sich überfordert in diesen Tagen. Was machen diese fortlaufenden Krisen mit jungen Menschen?