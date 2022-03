NANO vom 9. März 2022: Abschaffung von Paragraf 219a beschlossen

In Norwegen schreitet die Elektrifizierung voran. Autos, Fähren und immer mehr Schiffe werden mit Strom aus der Steckdose betrieben. Weil der in Norwegen fast ausschließlich aus Wasserkraft erzeugt wird, ist er nicht nur umweltfreundlich, sondern auch günstig. Das lockt auch energieintensive Unternehmen aus dem Ausland an, die Datenzentren und Batteriefabriken in Norwegen bauen wollen. Der Strom wird also knapper. Auch für den Export nach Europa.