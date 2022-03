Russland führt Krieg in der Ukraine. Der Westen reagiert mit Sanktionen. Doch was passiert eigentlich in dieser Situation auf der ISS? Dort leben und arbeiten Amerikaner und Russen seit mehr als 20 Jahren miteinander, über allerlei Krisen hinweg. Aber ein Ereignis wie diesen Überfall auf die Ukraine gab es in all den Jahren nicht. Und nicht nur auf der ISS sind Russland und der Westen in der Raumfahrt miteinander verflochten.