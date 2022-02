1.500 Probanden simulieren in einer Düsseldorfer Messehalle das Ein- und Ausstei-gen an Bahnhöfen. Das Experiment soll helfen, Bahnhöfe so umzustrukturieren, dass keine oder weniger gefährliche Situationen entstehen. Gedrängeforscher Armin Seyfried von der Uni Wuppertal gehört zu den weltweit führenden Experten und forscht an Wegeführungen, Schleusen, Leitzäunen etc., um Gedränge zu verhindern oder zumindest in regulierbare Bahnen zu leiten.