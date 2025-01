Wenn es um die Anpassung der Impfstoffe für die Omikron-Variante geht, dann scheinen wieder einmal die mRNA-Impfstoffe die Nase vorne zu haben. Die Hersteller erklären, dass sie innerhalb von Monaten passende Impfstoffe auf den Markt bringen könnten. Mit Vektorimpfstoffen oder Proteinimpfstoffen geht das nicht so schnell. Wir werden das Wort mRNA also in der nächsten Zeit noch öfter hören. Doch was steckt hinter dem Erfolg dieser Technologie? Wo kam sie eigentlich so plötzlich her? Und was kommt in Zukunft mit ihr noch auf uns zu?