In Freiheit machen sich Tauben ihr Talent fürs Einordnen und Erkennen von Bildern zunutze, mit einem Orientierungssinn, der nicht zu toppen ist. Sie finden immer zu ihrem Heimschlag zurück, egal, woher sie kommen und wie weit sie davon entfernt sind. Sie orientieren sich dabei am Magnetfeld der Erde, am Sonnenstand, am Infraschall und an Gerüchen. Sie besitzen offenbar eine Art biologischen Kompass, dessen Geheimnis bis heute nicht restlos gelüftet ist.