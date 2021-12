Gestern war es soweit: Die Besatzung der Internationalen Raumstation – darunter auch der deutsche Astronaut Matthias Maurer – musste sich in angedockten Raum-schiffen in Sicherheit bringen. Russland hatte einen Satelliten abgeschossen und die Trümmerwolke drohte die ISS zu treffen. Eine gefährliche Situation für Menschen und wertvolle Satelliten. Obwohl es im Weltraum schon eng ist und immer gefährlicher wird, wollen Starlink, Amazon und Co. in den nächsten Jahren tausende neuer Satelliten in den Weltraum schicken.