Österreichs Intensivstationen laufen voll. Landesweit liegt die Tagesinzidenz bei über 800. In Österreich ist seit heute ein Lockdown für Ungeimpfte in Kraft. In Deutschland ist die Situation ähnlich. Die Inzidenz steigt, die Intensivstationen füllen sich auch bei uns mit Corona-Patienten. Die Impfquote ist zu gering, um das Virus in den Wintermonaten einzudämmen. Am Donnerstag soll im Parlament über verschärfte Regelungen abgestimmt werden.