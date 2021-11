Die Inzidenzen schießen in die Höhe, viele Zahlen und Parameter der Pandemie sind sogar höher als zur gleichen Zeit vor einem Jahr. Jens Spahn sieht zwar keine nationale Notlage mehr, fordert aber jetzt einen Bund-Länder-Gipfel zur Auffrischung von Impfungen. Und was ist mit den gänzlich Ungeimpften? In den USA wird jetzt ein Impfstoff für Kinder zwischen fünf und elf Jahren zugelassen. Und in Deutschland wird darüber diskutiert, ob eine Impfung tatsächlich die Kinder schützt oder doch eher die Erwachsenen, die sich selbst nicht impfen lassen wollen.