Gewusst wie - lässt sich mit Mikrofarming, auch biointensive Landwirtschaft genannt, auf kleinster Fläche rentabel wirtschaften. Das Konzept dieser biointensiven Landwirtschaft verlangt viel Handarbeit. Im Mittelpunkt steht ein gesunder Boden. Bislang gedeihen Mikrofarmen vor allem in Kanada, den USA und Japan. Hier gibt es eine Vielzahl an Betriebskonzepten, die permakulturelle oder agrarökologische Erkenntnisse und Techniken anwenden. Sie gleichen sich vor allem darin, dass sie eine ganzheitliche Perspektive und das Denken in Kreisläufen in ihren Betrieben kultivieren.