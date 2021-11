In der Schweiz wird Geothermie seit Jahrzehnten nur zum Heizen genutzt. Alle Versuche, Strom mit Geothermie zu erzeugen, scheiterten bislang. Erdbeben nach Geothermie-Bohrungen verunsicherten die Bevölkerung. Im Bedretto-Tal testen Forscher in einem unterirdischen Labor tief im Berg ein neues Verfahren, um die Wärme aus der Tiefe für die Stromproduktion zu nutzen. Dabei sollen die Erdstöße so weit minimiert werden, dass sie an der Oberfläche nicht mehr zu spüren sind.