Ein Drittel der Erde soll unter Schutz gestellt werden, so der Vorschlag, der bei der UN-Artenschutzkonferenz im chinesischen Kunming zur Debatte steht. Die Prombergers arbeiten daran. Mit dem Geld privater Stifter kaufen sie große Landflächen in Rumänien auf, um sie ganz der menschlichen Nutzung zu entziehen. Der Nationalpark Carpathia soll zehnmal so groß wie der Nationalpark Bayerischer Wald werden. Nur auf solch großen Flächen können sich natürliche Prozesse entfalten. Sie sind die einzige Chance, so Barbara und Christoph Promberger, um den Verlust der Arten zu stoppen.