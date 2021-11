Ganz schön anspruchsvoll, was heute von uns gefordert wird. Lebenslanges Lernen, eine Unmenge an Daten und Fakten, die wir in unser Gehirn pauken müssen und man hat das Gefühl, dass es immer mehr wird. Da wäre es toll, wenn wir das verlangte Wissen einfach von einer Festplatte ins Gehirn überspielen könnten. Den Datenträger einfach am Kopf anschließen und den Stoff in die grauen Zellen hochladen. Wäre das möglich, so eine Schnittstelle zum Gehirn?