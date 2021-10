NANO vom 7. Oktober 2021

Jedes Jahr sterben in Afrika mehr als 260.000 Kinder unter fünf Jahren an Malaria, es ist die häufigste Todesursache von Kindern in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara. Seit Jahrzehnten suchen Forscher nach einem Impfstoff. Jetzt deutet vieles darauf hin, dass ein Durchbruch geschafft ist.