Comeback der Grippe?

Nur ein kleiner Anteil von 3,5 Prozent des Wassers auf der Erde ist Süßwasser. Davon ist das meiste in Eis und Schnee in den Bergregionen und an den Polen gespeichert. Tatsächlich sind nur 0,3 Prozent der Gesamtwassermenge für uns Menschen als Trinkwasser zugänglich. Gerade in Küstennähe sind diese durch den Klimawandel bedroht.