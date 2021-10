50 Jahre BAföG

In der Mensa der Universität Luzern gibt es keine Fleischmenüs mehr. Seit Semesterbeginn bietet die Mensa alle drei Tagesmenüs entweder vegetarisch oder vegan an. Die Uni Luzern ist mit ihrer Veggie-Strategie eine Ausnahme. Doch: Fleischlose Menüs in Personalrestaurants und Mensen sind Teil eines größeren Trends.