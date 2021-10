Manche Menschen besitzen hohe Anteile an selbstverliebten, machthungrigen oder kaltherzigen Eigenschaften. Das bedeutet jedoch nicht, dass diese Menschen immer „böse“ sind. Personen mit ausgeprägt dunklen Charaktereigenschaften haben oft eine besondere Ausstrahlung, die wir anziehend finden. Doch sie können ihre Empathie bewusst an- und ausschalten und so andere für ihre eigenen Interessen manipulieren.