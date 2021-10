Während die Corona-Infektionszahlen bundesweit steigen, ist Brandenburg eines der Länder mit der geringsten Impfquote. Doch was hält die Menschen tatsächlich davon ab, sich impfen zu lassen? In der Cosmo-Studie der Uni Erfurt und dem Robert Koch Institut wird untersucht, wer die Ungeimpften in Deutschland sind.

Mit Gesprächsgast: Winfried Rief, Psychologe, Universität Marburg