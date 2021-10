NANO vom 27. September 2021

Für Kognitionsbiologen ist es eine wissenschaftliche Sensation: Zum ersten Mal konnte an wildlebenden Goffin Kakadus beobachtet werden, dass sie nicht nur Werkzeug einsetzen, um an Leckereien zu kommen, sondern sogar die Fähigkeit besitzen, durchdacht mehrere Werkzeuge herzustellen, um in Kombination damit ans Innere des Kerns einer Steinfrucht zu gelangen.