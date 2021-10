NANO vom 23. September 2021

Als im vergangenen Sommer die Hitzewelle in Mitteleuropa nicht enden wollte, wurde Friederike Otto in der Öffentlichkeit mit ihrer Forschung schlagartig bekannt. Denn sie ist das Gesicht der Attributionsforschung; der Wissenschaft, die den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Extremwetterereignissen erkundet. Heute wird ihr im Rahmen des Extremwetterkongresses in Hamburg der „B.A.U.M.-Preis“ verliehen.