NANO vom 22. September 2021

In diesem Sommer löste Starkregen das katastrophale Hochwasser im Ahrtal aus. Die Jahre davor waren die Sommer alle zu heiß: Dürre, die vor allem in Ostdeutschland die Böden bis in die Tiefe austrockneten. Wir werden mit Wetterextremen und den Folgen leben müssen.

