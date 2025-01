NANO vom 20. September 2021

Wer wird die Bundestagswahl gewinnen? Wahlumfragen bieten Orientierung, sind nur eine Momentaufnahme. Doch wer könnte gewinnen, was ist aktuell am wahrscheinlichsten? Ein Forschungsteam der Universität Mannheim wertet alle Wahlumfragen der verschiedenen Institute aus. Sie geben einen Überblick, was am wahrscheinlichsten ist und was sich noch alles ändern kann und versuchen einzuschätzen, welcher Direktkandidat mit Blick auf die Erststimme in den Wahlkreisen den aktuell größten Erfolg hat.