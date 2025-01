Bei der UN-Klimakonferenz in Paris 2015 einigten sich 197 Staaten auf ein globales Klimaschutzabkommen, es trat 2016 in Kraft. Es ist von der Bundesregierung und der EU ratifiziert worden, also rechtsverbindlich. Doch in ihren Wahlkampfaussagen bleiben viele große Parteien sehr unkonkret, wie sie das "1,5-Grad-Ziel“ in unserer Industrienation erreichen wollen und wie sich eine künftige Bundesregierung darauf einstellen will. NANO nimmt die Wahlprogramme der sechs größten Parteien unter die Lupe.