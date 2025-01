Wir stecken in der vierten Welle und die Intensivstationen füllen sich wieder, besonders rasch in der Schweiz, wo bisher nur rund die Hälfte der Bevölkerung vollständig geimpft ist. Das Gesundheitspersonal kämpft um das Leben von Menschen. Ein Blick in Schweizer Kliniken zeigt: betroffen sind überwiegend Ungeimpfte, und auch Jüngere werden Opfer der Pandemie. Angesichts dieser Dramatik will der Schweizer Bundesrat die Erweiterung der 3G-Pflicht beschließen, die bisher in der Schweiz nur für Großveranstaltungen galt.