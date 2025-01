Die Asiatische Tigermücke breitet sich aufgrund des Klimawandels immer mehr aus. Auch in Heidelberg sind immer mehr Stadtteile betroffen. Die Stadt intensiviert daher den Kampf gegen die Asiatische Tigermücke. Mit zehn Bekämpfungsteams will die sie Herr der Lage werden, so dass sich die Mücke nicht weiter vermehrt. Die Teams werden u.a. in Gartenanlagen sterile Männchen aussetzen, damit die Weibchen nach der Paarung unbefruchtete Eier ablegen. Auch Kleinkrebse kommen zum Einsatz. Sie sollen als Larvenvertilger in Regenfässern getestet werden.