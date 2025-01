NANO vom 19. August 2021

Die Heide blüht, aber die Idylle täuscht – die Pflanzen wuchern über Unmengen an Plastik, das auf der kleinen Schäreninsel bei Bergen in Norwegen angeschwemmt und vom Wind über das ganze Eiland verteilt wurde. Was hier liegt, hat die See in den vergangenen 50 Jahren abgeladen. Biologin Gunhild Bødtker und ihr norwegisches Forscherteam wollen wissen, was das Plastik auf der Insel anrichtet