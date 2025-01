Astrid Kiendler-Scharr vom Forschungszentrum in Jülich hat am aktuellen IPCC Bericht mitgeschrieben. Sie erforscht die Rolle von Klimagasen in der Atmosphäre. Und weiß, wie sensibel unser Planet schon auf kleinste Änderungen reagiert. Schon mit jedem Zehntelgrad Klimaerwärmung nehmen Extremwetterereignisse zu. Noch können wir die Erwärmung in Grenzen halten. Doch dadurch müssten wir den Ausstoß an Treibhausgasen jedes Jahr um sieben Prozent senken.

Mit Gesprächsgast: Volker Angres, ZDF-Umweltjournalist