NANO vom 2. Juli 2021

Erst eine extreme Hitzewelle mit Temperaturen bis 50 Grad Celsius, dann ein verheerender Waldbrand: Die kanadische Ortschaft Lytton ist von einem Feuer nahezu komplett zerstört worden. Auch andernorts in Nordamerika brennt es. Nicht erst seit dem Brand kostet die Hitze dort Menschenleben. Unter einer sogenannten Hitzekuppel staut sich die Temperatur mehrere Tage an und führt so zu einer gefährlichen Wetterlage.