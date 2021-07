NANO vom 1. Juli 2021

Nach dem neusten Bericht zu Virusvarianten vom Robert-Koch-Institut hat die Delta-Variante schon einen Anteil von 37 Prozent. Das Problem an der Zahl: Sie basiert auf Daten die zwei Wochen alt sind. Der geschätzte Anteil von Delta liegt bereits bei 50 Prozent. Die schnelle Ausbreitung liegt an der höheren Infektiosität. Bis zu 60 Prozent. So viel ansteckender ist sie. Heißt: Wo mit der Alpha-Variante Infizierte etwa 4 bis 5 weitere Menschen anstecken, stecken mit Delta Infizierte bis zu 8 weitere Personen an.