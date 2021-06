Wissen

NANO vom 29. Juni 2021

Billiges Fleisch und billige Wurst für wenig Geld: Was auf den ersten Blick reizvoll wirkt, hat an anderer Stelle zweifelhafte Auswirkungen: Großbetriebe mit Tausenden Tieren, zusammengedrängt auf engstem Raum. Nur langsam setzt jetzt in Politik und in Gesellschaft ein Umdenken ein - hin zu mehr Tierwohl.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2021

Datum: 29.06.2021