NANO vom 28. Juni 2021

Noch wissen wir zu wenig darüber, wie häufig Long-Covid auftritt und was genau das ist. Die Kinderklinik Dresden wollte an Schulen in Sachsen herausfinden, wie viele Kinder und Jugendliche betroffen sind. Das Ergebnis überraschte: Es zeigten viel mehr Kinder die Symptome von Long-Covid, als überhaupt die Erkrankung durchgemacht hatten.