NANO vom 24. Juni 2021

ElfMillionen Menschen leiden in Deutschland an Parodontose. Die Krankheit des Zahnhalteapparats ist damit eine der größten Volkskrankheiten und wirkt sich nicht nur nachteilig auf Zahnfleisch und Zähne aus. Immer mehr Studien verweisen auf einen Zusammenhang mit Herzkrankheiten, Diabetes, Bluthochdruck und sogar Demenz. Aber warum sind so viele Menschen betroffen? Putzen wir so schlecht die Zähne oder haben die Experten bislang etwas ignoriert?