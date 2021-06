Impfgegner treten im Internet lautstark auf. In Podiumsdebatten sind die Positionen Pro und Contra häufig zahlenmäßig gleichberechtigt besetzt. Es kann der Eindruck entstehen, dass die Impfgegner zahlenmäßig eine starke Fraktion darstellen. Tatsächlich sind in Deutschland aber nur ca. 5% der Befragten Impfgegner. Wir betrachten deren Auftreten in sozialen Medien.