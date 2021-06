NANO vom 18. Juni 2021

Rund zehn Millionen verschiedene Tier- und Pflanzenarten, so vermuten Wissenschaftler, könnten auf unserem Planeten existieren. Doch diese Vielfalt des Lebens ist gefährdet. Niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit waren mehr Arten vom Aussterben bedroht als heute. Dies bestätigte der Weltbiodiversitätsrat IPBES in seinem globalen Bericht zum Zustand der Artenvielfalt.