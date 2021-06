NANO vom 17. Juni 2021

Nach dem 2. Weltkrieg kam der Wunsch, mehr Strom durch „saubere Energie“ zu gewinnen. Statt dreckiger Kohle solle zukünftig die Kernspaltung für viel Energie sorgen. Bei Kahl in Unterfranken errichtete RWE das erste Atomversuchskraftwerk. Weitere und weit größere Atomkraftwerke gehen in den 60er und 70er Jahren in ganz Deutschland ans Netz.