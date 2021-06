In Nord- und Ostsee gibt es in tieferem Wasser viele alte Riffe. Sie sind Sammelpunkte für eine besondere Artenvielfalt und Kinderstube von Fischen und Meerestieren. Doch die Riffe sind bedroht durch Fischerei mit Netzen am Boden und Baumaßnahmen am oder im Meer. Experten fordern einen besseren Schutz der Riffe.