NANO vom 14. Juni 2021

In ersten Praxen, Impfzentren und Apotheken in Deutschland startet in dieser Woche der digitale Nachweis einer Corona-Schutzimpfung. Der „CovPass“ ist digitales Zertifikat, mit dem man mit dem Smartphone eine vollständige Impfung gegen Covid-19 nachweisen kann. Er kann künftig anstelle des gelben Impfausweises genutzt werden, um beim Zutritt zu Veranstaltungen oder in Restaurants eine Immunisierung nachzuweisen.