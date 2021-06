Rund 1,7 Millionen Menschen in Deutschland und 40 Millionen Menschen weltweit sind aktuell an Morbus Alzheimer erkrankt. In den kommenden Jahren könnte die Prävalenz massiv steigen, denn gerade in den westlichen Ländern werden die Menschen immer älter. Verschiedene Hochrechnungen zeigen: In den nächsten Jahren könnten allein in Deutschland 2 bis 3 Millionen Menschen betroffen sein. Auf Angehörige und das Gesundheitssystem kommen extreme Anstrengungen zu. Denn noch immer gibt es für die Krankheit des Vergessens in Europa keine Therapie. In den USA wurde gerade ein Medikament zugelassen – unter Vorbehalt. Aber auch für die Früherkennung der Krankheit fehlt bislang eine geeignete und vor allem verlässliche Methode. Das könnte sich nun ändern. Am Zentrum für Proteindiagnostik der Ruhr-Universität Bochum arbeiten Forschende mit Hochdruck an einer Lösung.