NANO vom 7. Juni 2021

An der EMPA forschen Expertinnen und Experten an immer leistungsfähigeren Lithium-Ionen-Batterien mit Feststoff-Anteilen. Daneben spielt aber vor allem auch die Frage nach dem Recyceln eine Rolle: Wie lassen sich die Rohstoffe Kobalt und Lithium in einen Werkstoffkreislauf einbinden? Denn mit steigender Nachfrage werden auch die die Umweltbelastungen beim Abbau dieser Rohstoffe größer.