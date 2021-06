NANO vom 2. Juni 2021

Weltweit sind Forschende auf Suche nach neuen Technologien, mit denen sich krankhafte Veränderungen noch früher als bisher und mit weniger Risiken detektieren lassen. Dem Einzelnen, so die große Hoffnung, könnte dies Leid ersparen – und der Gemeinschaft Millionen von Gesundheitsausgaben. Ein Wunsch, der auch Michael Scholles und seinen Kolleginnen und Kollegen vom Fraunhofer Hub für neue Systeme in der Biomedizin motiviert. Ihre Vision: Sie wollen unterschiedlichste Erkrankungen in der Atemluft früh erkennen.