NANO vom 28. Mai 2021

Am Institut für Seiltechnologie der Uni Stuttgart erforschen Wissenschaftler die Sicherheit von Fördertechnik und Seilbahnen. Aber auch Sicherungssysteme wie Notbremsen gehören zu ihrem Fachgebiet. Wir erhalten Einblicke in die Arbeit der Seiltechnik-Forscher*innen und reden über die möglichen Vorgänge beim Seilbahnunglück in Italien.