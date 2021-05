NANO vom 25. Mai 2021

Sechs Milliarden Euro Subventionen fließen jedes Jahr aus Brüssel in die deutsche Landwirtschaft. Jetzt soll dieses Geld stärker an Umweltauflagen gekoppelt werden. Wie sieht das in der Praxis aus? Die Gesetzentwürfe müssen nun durch Bundestag und Bundesrat und sollen bis Ende Juni beschlossen werden.