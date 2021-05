nano vom 12. Mai 2021

Viel Arbeit, viel Stress – wenig Anerkennung. Wie hart der Job von Pflegekräften ist, hat uns allen (spätestens) die Corona-Pandemie vor Augen geführt. Vor allem die Pflegerinnen und Pfleger auf den COVID-Stationen arbeiten unter Zeitdruck und oft in einem emotionalen Ausnahmezustand. Wer also entscheidet sich mitten in der Pandemie für eine Ausbildung zur Pflegekraft?