nano vom 11. Mai 2021

Angefangen bei 24 Euro, stieg die CO2-Steuer in Schweden im Laufe der Jahrzehnte ständig an. Heute liegt der Preis bei etwa 115 Euro pro Tonne CO2 und wird auf alle fossilen Energieträger erhoben. In der Hauptstadt Stockholm konnte der CO2 Ausstoß um 40 Prozent gesenkt werden – im Vergleich zu 1990 – obwohl die Stadt in dieser Zeit gewachsen ist.