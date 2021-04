Gurgeltests sind günstig, entsprechen sicherem PCR-Standard und sind angenehmer als die vielfach genutzten Nasen-/Rachen-Schnelltests. In Österreich werden sie mit Erfolg eingesetzt, auch weil sich so Infektionsketten schnell erkennen lassen. Warum verbreiten sich die Tests nicht stärker in Deutschland? Eine großflächige Studie an 100 Schulen soll die dünne Datenlage zum Gurgeltest verbessern und dazu beitragen, dass die Methode sich durchsetzt.