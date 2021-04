In diesem Jahr gab es am Ätna bisher 17 heftige Eruptionen. Bei einem Ausbruch könnten jederzeit auch bewohnte Gebiete bedroht sein. Boris Behncke, ein deutscher Vulkanologe, lebt und arbeitet seit 25 Jahren am Fuße des Ätna und ist maßgeblich an der Entwicklung hochpräziser Überwachungssysteme beteiligt. Wir begleiten Behnke bei seiner täglichen Arbeit und zeigen, unter welcher Anspannung die Forschenden momentan stehen.